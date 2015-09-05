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إحباط محاولة تهريب «3 كيلو كوكايين» بمطار القاهرة

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إحباط محاولة تهريب «3 كيلو كوكايين» بمطار القاهرة إحباط محاولة تهريب «3 كيلو كوكايين» بمطار القاهرة

مطار القاهرة

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة «المخدرات»، محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين تزن 3 كيلو جرامات لداخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي.

وكانت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، توصلت لمعلومات حول إعتزم أحد الأشخاص “أجنبي”، بجلب كمية كبيرة من مخدر «الكوكايين» محاولًا تهريبها إلى داخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، والسلطات الجمركية أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على لفافتين من مخدر الكوكايين وزنتا 3 كيلو جرامات.

وبمواجهته إعترف بجلبه وتهريبه للمضبوطات إلى داخل البلاد بقصد الإتجار والترويج. تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجاري تكثيف الجهود لتحديد وضبط باقي أفراد التشكيل العصابي.

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