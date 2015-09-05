قطري يحاول تهريب صندوقين من الماعز الجبلي

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب قطري الجنسية حاول تهريب صندوقين بداخلهما ماعز جبلي، لا يحمل أي موافقات تصديرية وممنوع بيعها أو الإتجار بها.

صرح مصدر أمني بالمطار، أنه أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية علي ركاب الطائرة القطرية المتجهة إلي الدوحة، اشتبه ضباط التامين في الراكب القطري، وبتفتيشه عثر بحوزته علي صندوقين كبار الحجم بداخلهم ماعز جبلي، لا يحمل أي موافقات أمنية حاول صيدهم من الصحراء المصرية، حيث تم استدعاء عضو مكتب الخارجية بالمطار، وتم السماح للراكب بالسفر وتسليم المضبوطات للحجر البيطري بالمطار بعد أن تنازل عنها.