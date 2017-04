شارك النجم محمد حماقي جمهوره ومعجبيه، بصورة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من كواليس تصوير كليب أغنيته الجديدة “أجمل يوم” بلوس أنجلوس بأمريكا.

وعلق حماقي على الصورة قائلاً: “أثناء تصوير كليب أجمل يوم بلوس أنجلوس”، “Throw back during the shooting of Agmal Youm in Los Angeles”.

يذكر أن حماقي أحيا مؤخراً حفلاً ضخمًا بالساحل الشمالي احتفالاً بألبومه الآخير “عمره مايغيب” بحضور جماهيري كبير.