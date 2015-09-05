ريال مدريد يتبرع بمليون يورو للاجئين السوريين

على خطى بايرن ميونيخ الألماني قام ريال مدريد الإسباني بالتبرع بمبلغ مليون يورو لصالح لاجئي سوريا والذين نزحوا من بلادهم في أعقاب الحرب إلى أوروبا.

وكان بايرن يوم الخميس قد أعلن عن تبرعه بمبلغ مليون يورو لصالح اللاجئين السوريين الذين استقبلتهم ألمانيا مؤخرا.

وأصدر ريال مدريد بيانا رسميا أعلن فيه عن تبرعه بمليون يورو لصالح اللاجئين السوريين في إسبانيا.

وقال ريال مدريد في بيانه "ريال مدريد يعلن أنه سيقوم بالتبرع بمبلغ مليون يورو لمساعدة اللاجئين الذي استقبلتهم إسبانيا، ولإيمانه بالتزامه تجاه الأعمال الخيرية قرر النادي مساندة هؤلاء الرجال والسيدات والأطفال الذين أجبروا على ترك بلادهم للهروب من الحرب والموت".

وأضاف "رئيس النادي فلورنتينو بيريز تحدث هاتفيا يوم أمس مع رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي للتعاون حول الكيفية التي سيساعد بها النادي اللاجئين الذين نزحوا لإسبانيا".