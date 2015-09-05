ضبط خلية «إخوانية» متورطه في تفجير «حافلة» بالبحيرة

ألقت الاجهزة الامنية بالبحيرة القبض على خليٍة إرهابيٍة، استهدافت حافلًة كانت تقل أفردًا تابعين لمديرية أمن البحيرة ما اسفر وقتها عن استشهاد ثلاثًة منهم واصابة 18 أخرين.

وقالت «وزارة الداخلية»، – في بيان لها- إنه في إطار ملاحقة مختلف البؤر الإرهابية التي تضطلع كوادرها بتنفيذ العمليات العدائية بالبلاد وكشف مخططات تنظيم «الإخوان»، وضبط عناصره المسئوله عن إرتكاب الحوادث الإرهابية التي تستهدف الوطن ورجال القوات المسلحة والشرطة.

توافرت معلومات لقطاع «الأمن الوطني»، حول قيام إحدى خلايا لجان العمليات النوعية لتنظيم الإخوان بمحافظة البحيرة، بقيادة الإخواني “ماهر عبدالمنعم يونس أبو يونس” بإرتكاب واقعة زرع عبوة ناسفة على طريق (الحوامدية – رشيد) وتفجيرها بتاريخ 24 أغسطس الماضي حال مرور أتوبيس تابع لمديرية أمن البحيرة ومخصص لنقل أفراد المديرية من قوات أمن دمنهور لمركز شرطة رشيد، ما أدى إلى إستشهاد عدد 3 أفراد شرطة وإصابة 18 آخرين ” بالقضية رقم 11811 /2015 جنح مركز رشيد “.

وأكدت المعلومات عقد الإخواني المذكور، لقاًء ضم المجموعة المنفذة للحادث جرى خلاله الإتفاق على إستهداف الأتوبيس المشار إليه وذلك لمروره الحتمي من أمام قرية محلة الأمير عن طريق زرع عبوٍة ناسفٍة بجوار مطب صناعي أمام القرية لإحداث وقيعة بين أفراد الشرطة ووزارة الداخلية في ظل تزامن حدوثها مع إعتصام الأفراد بمديرية أمن الشرقية.

وأسفرت الجهود عن تحديد الأوكار التنظيمية التي يختبئ فيها عناصر الخلية الإخوانية الإرهابية المشار إليها وكذا أماكن تخزين العبوات المتفجرة، حيث أمكن ضبط خمسة منهم بينهم القيادي المذكور.

وبمداهمة أماكن تخزين العبوات التفجيرية، عُثر على سلاح آلي وخزينتين، عبوتين ناسفتين معدتا للتفجير، 40 طلقًة ناريًة داخل سيارة دايو تحمل لوحات رقم 27815 ملاكي البحيرة. وأكدت المعلومات أن عناصر الخلية الإخوانية المشار إليها، إعتزامهم إستهداف الكمين الشرطي بطريق (الجدية – رشيد) بالطريق الدولي الساحلي إلا أن ضبطهم حال دون تمكنهم من تنفيذ عملهم الإرهابي.

تحرر محضر بواقعة الضبط وأخطرت النيابة المختصه للتحقيق والتصرف.