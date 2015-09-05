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بريطانيا تنفق أكثر من نصف مليون إسترلينى خلال 24 ساعة لمساعدة اللاجئين

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بريطانيا تنفق أكثر من نصف مليون إسترلينى خلال 24 ساعة لمساعدة اللاجئين بريطانيا تنفق أكثر من نصف مليون إسترلينى خلال 24 ساعة لمساعدة اللاجئين

ارشيفية

كتبت: إيمان محمود

قدم الغرب الأوروبي العديد من المساعدات خلال بضعة أيام شهد فيهم العالم العديد من الكوارث الإنسانية، التي تسببت فيها أزمة اللاجئين في العالم العربي، والذين فروا إلى شواطئ أوروبا هربًا من الموت والدمار في بلادهم.

وذكرت الديلي ميل البريطانية، إنه من المقرر أن تصل اليوم، سيارات القوافل التي تقوم بتوصيل وحدات طوارئ تقدر بقيمة 6 آلاف جنيه إسترليني، إلى معسكر بكاليه فى فرنسا.

وتم إرسال تلك القوافل بمساعدة العديد من المواطنين البريطانيين، الذين تأثروا متعاطفين مع صور الغارقين قرب الشواطئ الأوروبية، وقرروا أن يساعدوهم في إيجاد فرصة لإيجاد حياة أفضل في بلادهم.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بالأمس، أن حجم المساعدات البريطانية تخطى قيمة البيليون جنيه إسترليني، ووعد بأخذ المزيد من اللاجئين إلى معسكرات بريطانيا.

وبلغ حجم المساعدات البريطانية للأطفال اللاجئين نحو نصف مليون جنيه إسترليني خلال ال24 ساعة الماضية فقط، فضلًا عن بعض المواطنين اللذين فتحوا بيوتهم لإستقبال الأسر اللاجئة.

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