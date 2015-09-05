تشكيل في الجول – طارق يحيى يختار الهجوم أمام تشاد

يستعد المنتخب المصري لمواجهة مضيفه تشاد يوم الأحد في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 في الجولة الثانية منها.

لكن من أفضل 11 لاعبا للمشاركة في التشكيل الأساسي للفراعنة أمام تشاد؟

FilGoal.com سأل نجوم الكرة المصرية عن اختياراتهم للتشكيل الأنسب للمباراة لو كانوا في مكان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة.

طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش يفضل اللعب بتشكيل هجومي حيث اختار اللعب بطريقة 4-3-3 الشناوي لحراسة المرمى أمامه رباعي دفاعي مكون من عمر جابر وسعد سمير وأحمد حجازي وعبد الشافي.

في خط الوسط يفضل إشراك إبراهيم صلاح ومحمد النني وأمامهم رمضان صبحي كرأس للمثلث.. مع ثلاثي هجومي صلاح كجناح أيمن وكهربا جناح أيسر ومهاجم وحيد هو باسم مرسي.