محمد حماقي: ليس لدي أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي

بيان رسمي صادر عن إدارته، أكدت فيه صفحة الفنان محمد حماقي عبر موقع الاتواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنها الصفحة الرسمية الوحيدة له وأن حماقي ليس لديه أي حساب شخصي.

وحذرت الصفحة أي شخص من التحدث باسم حماقي أو إدارته، مضيفة أن إدارة الصفحة غير مسئولة عن أي أخبار يتم نشرها أو نقلها عن طريق أي صفحات أو مواقع أخرى.

وجاء البيان كالآتي: “نؤكد نحن إدارة الفنان محمد حماقي أن هذه هي الصفحة الرسمية الوحيدة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأن حماقي ليس لديه أي حساب شخصي، ونحذر أي شخص من التحدث باسم حماقي أو إدارته، ونؤكد أيضاً أننا المسئولون عن إدارة الصفحة ونشر أية أخبار أو مواد إعلامية خاصة بالفنان محمد حماقي بشكل رسمي، وأننا غير مسئولين تماماً عن أي أخبار يتم نشرها أو نقلها عن طريق أي صفحات أو مواقع أخرى، ونود التنويه بأننا نتابع آراءكم وتعليقاتكم باستمرار حيث أنها تهمنا كما تهم الفنان محمد حماقي، ونقوم أيضاً بالرد على الرسائل المستلمة وذلك ليتسنى لكم التواصل معنا والحصول على إجابات لأية تساؤلات والتأكد من أي معلومات خاصة بالفنان محمد حماقي عن طريق إرسال رسالة خاصة على الصفحة للاستفسار”.