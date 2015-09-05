أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية -
مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

محمد حماقي: ليس لدي أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي

Google+ Print
محمد حماقي

محمد حماقي

بيان رسمي صادر عن إدارته، أكدت فيه صفحة الفنان محمد حماقي عبر موقع الاتواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنها الصفحة الرسمية الوحيدة له وأن حماقي ليس لديه أي حساب شخصي.

وحذرت الصفحة أي شخص من التحدث باسم حماقي أو إدارته، مضيفة أن إدارة الصفحة غير مسئولة عن أي أخبار يتم نشرها أو نقلها عن طريق أي صفحات أو مواقع أخرى.

وجاء البيان كالآتي: “نؤكد نحن إدارة الفنان محمد حماقي أن هذه هي الصفحة الرسمية الوحيدة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأن حماقي ليس لديه أي حساب شخصي، ونحذر أي شخص من التحدث باسم حماقي أو إدارته، ونؤكد أيضاً أننا المسئولون عن إدارة الصفحة ونشر أية أخبار أو مواد إعلامية خاصة بالفنان محمد حماقي بشكل رسمي، وأننا غير مسئولين تماماً عن أي أخبار يتم نشرها أو نقلها عن طريق أي صفحات أو مواقع أخرى، ونود التنويه بأننا نتابع آراءكم وتعليقاتكم باستمرار حيث أنها تهمنا كما تهم الفنان محمد حماقي، ونقوم أيضاً بالرد على الرسائل المستلمة وذلك ليتسنى لكم التواصل معنا والحصول على إجابات لأية تساؤلات والتأكد من أي معلومات خاصة بالفنان محمد حماقي عن طريق إرسال رسالة خاصة على الصفحة للاستفسار”.

3666

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا