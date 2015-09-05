تأجيل أول طعن لوقف «الانتخابات» للإثنين المقبل

قررت محكمة «القضاء الإداري» بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل أول طعن ضد قرار «اللجنة العليا للانتخابات»، بفتح باب الترشح للانتخابات، الذي يطالب بوقف انتخابات «مجلس النواب»، لجلسة الإثنين المقبل، للرد والتعقيب من جانب الحكومة.

وكان ضابطًا برتبة مقدم بالقوات المسلحة يدعى، “أحمد عبد الغفار حسن”، تقدم بطعن حمل رقم 101179 لسنة 69 قضائية، واختصم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته.

وطالب بصفٍة مستعجلٍة وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015، بفتح باب الترشيح وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النواب2015، لحين الفصل في عدم دستورية المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، وكذلك عدم دستورية المادة 11 من قانون انتخابات مجلس النواب، التي تقيد حق أفراد القوات المسلحة والشرطة من الترشح في الانتخابات إلا بعد قبول استقالاتهم.