غدًا.. بدء تدريب «المعلمين» الجدد ضمن مسابقة الـ30 ألفًا بالوادى الجديد‎

صرح وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد، صلاح محمد صلاح، أن مديرية التربية والتعليم، تبدأ تدريب المعلمين ممن جرى اختيارهم ضمن مسابقة الـ30 ألف معلمًا غدًا الأحد.

وقال، إن التدريب سيستمر لمدة أسبوع، وأن المستهدفين من التدريب485 معلمًا على مستوى المحافظة والمرشحين للعمل خارج المحافظة، أما عدد الذين جرى تعينهم من ابناء الوادي الجديد 114 معلمًا من مركزي الخارجة وباريس، وسيكون مكان تدريبهم بالمركز الاستكشافي للعلوم بحي الأمل بالخارجة.

وأضاف أن المستهدفين للتدريب من مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة سيكون مكان تدريبهم بمقر الإدارة التعليمية بالداخلة، على أن يبدأ التدريب من التاسعة صباحًا حتى الواحدة والنصف ظهرا.