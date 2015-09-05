بالفيديو - الأرجنتين تسحق بوليفيا بسباعية.. ميسي يسجل مرتين وتألق مهاجم أتليتكو

سحق منتخب الأرجنتين نظيره البوليفي بسباعية دون رد في مباراة ودية أقيمت السبت بمدينة تكساس الأمريكية.

وسجل النجم العالمي ليونيل ميسي هدفين من سباعية الـ"ألباسيليستي" إلى جانب زيارة إزيكيل لافيتزي وسيرخيو أجويرو كل منهما للشباك مرتين أيضا.

وتألق الوافد الجديد لوصيف كوبا أمريكا أنخيل كوريا مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني ونجح في تسجيل هدف لمنتخب بلاده.

وسيواجه زملاء ميسي المنتخب المكسيكي يوم الأربعاء المقبل وديا بنفس المدينة في إطار استعداداتهم لمواجهة الإكوادور وباراجواي في تصفيات كأس العالم 2018 الشهر المقبل.

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