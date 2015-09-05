موسوعة جينيس.. دخول رونالدو ولامبارد ومفاجأة مانشستر يونايتد

دخل النجم العالمي كريستيانو رونالدو موسموعة جينيس للأرقام القياسية بعدما أصبح أكثر لاعب يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة "هاتريك" في تاريخ الدوري الإسباني (27).

وضمت الموسوعة أيضا أسطورة نادي تشيلسي ومنتخب إنجلترا السابق فرانك لامبارد بصفته اللاعب الذي سجل في أكبر عدد ممكن من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (39).

وشهدت الموسوعة مفاجأة كبيرة بدخول مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي كريس سمالينج بعد رقمين مميزين حققهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فلقد استطاع المدافع الدولي أن يصبح أسرع لاعب بديل يسجل هدفا في تاريخ البطولة وذلك بعد زيارته لشباك بيرنلي الموسم الماضي بعد أقل من دقيقة فور دخوله بديلا لفيل جونز عقب الدقائق الـ5 الأولى.

وبات أيضا سمالينج أكثر لاعب بديل يسجل أهدافا في شوط المباراة الأول، إذ هز شباك نفس الفريق في نفس المباراة مرة أخرى في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.