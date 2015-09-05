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روني: أتمنى أن أفعل مثل مارادونا.. رغم اعتقادي بأن ميسي أفضل منه

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روني: أتمنى أن أفعل مثل مارادونا.. رغم اعتقادي بأن ميسي أفضل منه روني: أتمنى أن أفعل مثل مارادونا.. رغم اعتقادي بأن ميسي أفضل منه

أكد واين روني قائد إنجلترا أنه يتمنى أن يصل لنفس النجاح الذي حققه الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا وأيقونة منتخب بلاده السير بوبي تشارتون.

ويرى روني أن نجم برشلونة ليونيل ميسي أفضل من مارادونا رغم أنه لم يحقق كأس العالم مثل الأخير.

ويستعد روني لمواجهة سان مارينو السبت في الجولة السابعة من تصفيات يورو 2016.

ويبتعد روني بفارق هدفين فقط (48) عن أن يصبح الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا، إذ يتصدر القائمة حتى اللحظة أسطورة مانشستر يونايتد السابق السير بوبي تشارلتون (49).

وقال روني للصحفيين:"من سنتين، كان الناس يقولون إن ميسي ليس مارادونا لأنه لم يفز بكأس العالم. في رأيي، ميسي أفضل من مارادونا. لكن هكذا هي كرة القدم".

وأضاف "الأمر يتعلق بالبطولات التي تحققها. كفريق، هكذا يتم الحكم عليك. السير بوبي فعل هذا. أتمنى أن أصل لهذا النجاح في المستقبل".

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