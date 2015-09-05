ضبط صاحب معرض سيارات ونجل شقيقه لاتهامهما بخطف صاحب ورشة وزوجته بالساحل

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى القاء القبض على صاحب معرض سيارات ونجل شقيقه لاتهامهما بخطف صاحب ورشة وزوجته بسبب خلافات مالية بينهم.

تبلغ لقسم الساحل من محمد صلاح برى بخيت 31 سنة طالب بالمعهد العالى لتكنولوجيا البصريات ومقيم بدائرة قسم روض الفرج بأنه أثناء تواجد كل من شقيقه كريم 30 سنة وصاحب ورشة إصلاح دراجات بخاريه ومقيم 409 عمارات الضباط دائرة قسم مدينة نصر أول، وزوجته وسام عبد الله شلبى عبد الفتاح 29 سنة ربة منزل، قام كل من "راضى غ" 46 سنة صاحب معرض راضى كار لاستئجار السيارات الكائن بشارع عبد الجواد دياب دائرة القسم والمقيم 7 شارع عبد الجواد أمين دائرة القسم والسابق اتهماه فى القضية رقم 11497 لسنة 2008 م الساحل ضرب، و"غنيم. ا" 24 سنة عامل بالمعرض المقيم بذات العنوان نجل شقيق الأول باصطحابهما كرها عنهما إلى مكان غير معلوم.

وأضاف المبلغ قائلا وفى وقت لاحق ورد إليه اتصال تليفونى من المتهم الأول يساومه على دفع مبلغ 15 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحهما.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وبمجارات الجناة تم تحديد موعد التقابل بميدان المبيضه لاستلام المبلغ المتفق عليه وإطلاق سراح المجنى عليهما، وبإعداد ألاكمنه اللازمة أمكن ضبطهما حال استقلال السيارة رقم م ر ط 162 ماركه كيا سيراتو حمراء اللون ملك وقيادة المتهم الأول وبصحبتهما المجنى عليهما، وبسؤال المجنى عليهما اتهما صاحب المعرض ونجل شقيقه باختطافهما واحتجازهما.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة وأضاف الأول بسابقة قيام المجنى عليه باستئجار السيارة رقم ا ص ط 786 ماركه كيا سيراتو من المعرض ملكه ولم يقم بتسديد قيمة الإيجار لفترة 6 أشهر فضلا عن إعادتها وبها تلفيات وقام بتحرير المحضر رقم 37845 /2015 جنح مدينة نصر أول بالواقعة وعل اثر ذلك خطط لاختطافهما ومساومة المبلغ على إطلاق سراحهما مقابل المبلغ المالى وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثانى وتوجها لمحل إقامة المجنى عليهما الكائن بدائرة قسم مدينة نصر أول واكرهما على استقلال السيارة المضبوطة واحتجزهما بمعرض السيارات ملكه.

وبمواجهة الثانى اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.