مهاب مميش: عبور 54 سفينة لقناة السويس بإجمالى حمولات 3.2 مليون طن

أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس، اليوم السبت، شهدت عبور 54 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات 3.2 مليون طن، حيث عبرت 24 سفينة من الشمال دون انتظار بإجمالى حمولات 1.5 مليون طن، ومن الجنوب عبرت 30 سفينة بالمجرى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 1.7 مليون طن.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكشف تقرير ملاحى صادر من هيئة قناة السويس أن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هى سفينة الحاويات الفرنسية CMA CGM AMERIGO VESPUCCI بحمولة 163 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، أما أكبر سفينة عبرت القناة من الجنوب فهى سفينة الحاويات COSCO SPAIN من هونج كونج بحمولة 160 ألف طن.