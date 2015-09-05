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مهاب مميش: عبور 54 سفينة لقناة السويس بإجمالى حمولات 3.2 مليون طن

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مهاب مميش: عبور 54 سفينة لقناة السويس بإجمالى حمولات 3.2 مليون طن مهاب مميش: عبور 54 سفينة لقناة السويس بإجمالى حمولات 3.2 مليون طن
أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس، اليوم السبت، شهدت عبور 54 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات 3.2 مليون طن، حيث عبرت 24 سفينة من الشمال دون انتظار بإجمالى حمولات 1.5 مليون طن، ومن الجنوب عبرت 30 سفينة بالمجرى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 1.7 مليون طن.

وكشف تقرير ملاحى صادر من هيئة قناة السويس أن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هى سفينة الحاويات الفرنسية CMA CGM AMERIGO VESPUCCI بحمولة 163 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، أما أكبر سفينة عبرت القناة من الجنوب فهى سفينة الحاويات COSCO SPAIN من هونج كونج بحمولة 160 ألف طن.

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مصر 365