حملة شاملة لصحة الإسكندرية لمكافحة الامراض المتوطنة بمنطقة المنتزة

صرح الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قامت ولأول مرة بتنفيذ حملة شاملة لمدة ثلاثة أيام لمكافحة الأمراض المتوطنة بدائرة حوض 13 التابع لمنطقة المنتزة، وذلك عملا بتوجيهات الدكتور عادل العدوى وزير الصحة وفى ظل الدعم المستمر من هانى المسيرى محافظ الإسكندرية.

وأوضح حجازى أنه تم نشر مصائد الفئران بالمنطقة ورشها بمبيدات الحشرات الطائرة والزاحفة، كما قامت إدارة مكافحة القواقع بإعادة رسم المجارى المائية بالقرية وجمع عينات من المجارى المائية، كما قامت إدارة مكافحة الملاريا بمكافحة البعوض البالغ واليرقات.

وقال حجازى إنه تم إرسال قافلة طبية للقرية مكونة من 3 عيادات يعمل بها 6 أطباء، علاوة على 3 معامل يعمل بها 8 فنيين لفحص البول والبراز والهيموجلوبين وتأكيد العينات الإيجابية، وأضاف حجازى أن القافلة شملت أيضا فريقين للتثقيف الصحى.

وأضاف حجازى أنه تم التنسيق مع إدارة التموين بحى المنتزه حيث تم توفير سيارة من شركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية لبيع المواد الغذائية للأهالى بسعر مخفض يوم القافلة الطبية، وتم التنسيق كذلك مع مركز معلومات حى المنتزة لإرسال فريق من الحى لاستخراج بطاقات الرقم القومى للأهالى وإضافة المواليد على بطاقات التموين.

وأكد حجازى أن جانبا كبيرا من الأدوية تم توفيرها عن طريق التبرعات من شركات الأدوية وبنك الدواء كما تم توفير المطبوعات اللازمة بالجهود الذاتية.