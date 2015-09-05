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انطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات من محافظة قنا

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انطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات من محافظة قنا انطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات من محافظة قنا
شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا واللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى ومحمد الفنجرى وكيل وزارة الشباب والرياضة مراسم إيقاد شعلة أسبوع شباب الجامعات العاشر الذى يقام تحت شعار "بالعلم والشباب تحيا " بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة .

وأكد محافظ قنا أن أسبوع شباب الجامعات من المقرر أن ينعقد فى جامعة قناة السويس خلال الفترة من 12 إلى 17سبتمبر الجارى بمحافظة الإسماعيلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن الشعلة ستنتقل من محافظة قنا إلى محافظة سوهاج وستجوب باقى محافظات الجمهورية حتى تصل إلى الإسماعيلية قبل افتتاح أسبوع الجامعات المصرية.

وبدأت مراسم إيقاد الشعلة من جامعة جنوب الوادى وانتقلت إلى مبنى محافظة قنا ثم توجهت إلى معبد دندرة . وسيشارك 180 طالب وطالبة من جامعة جنوب الوادى فى اسبوع شباب الجامعات يتنافسون فى عدة مسابقات ثقافية وفنية ورياضية وعلمية مما يساهم فى تعزيز الثقة بالنفس والاستفادة من تبادل الخبرات.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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