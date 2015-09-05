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مباحث الداخلة تضبط سلاح خرطوش بحوزة عاطل فى حملة أمنية

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مباحث الداخلة تضبط سلاح خرطوش بحوزة عاطل فى حملة أمنية مباحث الداخلة تضبط سلاح خرطوش بحوزة عاطل فى حملة أمنية
تمكنت قوة شرطة من مباحث قسم شرطة الداخلة بالوادى الجديد من ضبط عاطل بحوزته سلاح خرطوش وطلقات من ذات العيار بقرية غرب الموهوب فى حملة أمنية مكبرة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته بقصد الدفاع عن النفس وتم تحريز السلاح والطلقات المضبوطة وتحرر المحضر رقم 1280 إدارى قسم شرطة الداخلة لسنة 2015م وتمت إحالته إلى النيابة إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، من مباحث شرطة الداخلة يفيد بضبط حسن. م. ع 24 سنة عاطل بحوزته سلاح خرطوش وطلقات نارية عيار 16 مللم.

وبتكثيف التحريات تبين أن له معلومات جنائية وسبق اتهامه فى قضيتين إحداهما رقم 915 جنح الداخلة لسنة 2015م بتهمة التعدى بالضرب وإحداث إصابة وحيازة سلاح أبيض وفى القضية رقم 1026 لسنة 2015 بتهمة حيازة أقراص مخدرة، حيث اعترف بحيازته للسلاح المضبوط بقصد الدفاع عن النفس، وتم تحريز السلاح وتحرر به محضر وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365