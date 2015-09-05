وصول 6 آلاف طن بوتاجاز لموانئ السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز والسفينة جاز برايد وعلى متنها 2500 طن بوتاجاز قادمتان من جدة.

كما يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة سبريت اوف سى لشحن 12 ألف طن بضائع عامة .

صرح الربان أشرف المغنى مدير عام ميناء السخنة بأن الميناء يستعد اليوم لمغادرة السفينة سى ام اه ليتربفيتا، وعلى متنها 1300 حاوية متجهة إلى العقبة والسفينة او ام بونتاتيس وعلى متنها 93 حاوية بوزن 1450 طن متجهة إلى جدة.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 32 شاحنة و32 راكبا، كما تغادر الميناء العبارة القاهرة وعلى متنها 420 راكبا و65 سيارة و2 شاحنة.

فيما يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 564 راكبا و5سيارات ومغادرة العبارة سينا وعلى متنها 69 راكبا و14 سيارة و11 براد و26 تريلا و9 سيارات.

شهد ميناء الغردقة استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 251 راكبا و51 سيارة . كما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 858 راكبا و125 سيارة .

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة و استقبال السفينة نيوتاليس وعلى متنها 51 سائحا إلى ومن الكنيسة. كما شهد الميناء بالأمس مغادرة واستقبال السفينة نيوتاليس وعلى متنها 42 سائحا إلى ومن الكنيسة واستقبال اليخت مسترال وعلى متنه 23 سائحا واليخت ويرل ويند وعلى متنه 23 سائحا قادمان من الغردقة.