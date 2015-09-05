بالصور.. وزير البترول ومحافظ السويس يشاركان باجتماع"عمومية"شركات البترول

حضر المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية واللواء العربى السروى محافظ السويس اليوم السبت اجتماع الجمعية العمومية لشركة أنابيب البترول وشركة النصر للبترول كما حضرا اجتماع شركة السويس لتصنيع البترول لمناقشة ميزانية الشركات الثلاث.

كما حضر كل من المهندس محمد موسى رئيس مجلس إدارة شركة الأنابيب والمهندس محمد عرابى رئيس مجلس إدارة النصر للبترول والمهندس رضا عبد الصمد رئيس مجلس إدارة السويس لتصنيع البترول وأعضاء مجالس إدارات ومديرى العموم بالشركات وقيادات هيئة البترول والذى عقد بأكاديمية النصر للبترول للتدريب بمحافظة السويس.



>