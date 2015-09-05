أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية -
مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إصابة إنجليزية فى مشاجرة مع سائحة روسية بالغردقة

Google+ Print
إصابة إنجليزية فى مشاجرة مع سائحة روسية بالغردقة إصابة إنجليزية فى مشاجرة مع سائحة روسية بالغردقة
أصيبت سائحة إنجليزية الجنسية، بإصابات متفرقة بالجسد إثر نشوب مشاجرة بينها وبين أخرى روسية الجنسية، وتم نقلها لمستشفى المصرى التخصصى، ومنه إلى أحد المستشفيات بالقاهرة.

وكان الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر تلقى إخطارا بنقل سائحة إنجليزية الجنسية إلى المستشفى بعد نشوب مشاجرة بينها وبين سائحة أخرى روسية الجنسية بالغردقة.

تم نقل السائحة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى بالغردقة ومنها إلى القاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وإلقاء القبض على الروسية لبيان سبب المشاجرة التى نشبت بينهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365