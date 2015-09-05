إصابة إنجليزية فى مشاجرة مع سائحة روسية بالغردقة

أصيبت سائحة إنجليزية الجنسية، بإصابات متفرقة بالجسد إثر نشوب مشاجرة بينها وبين أخرى روسية الجنسية، وتم نقلها لمستشفى المصرى التخصصى، ومنه إلى أحد المستشفيات بالقاهرة.

وكان الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر تلقى إخطارا بنقل سائحة إنجليزية الجنسية إلى المستشفى بعد نشوب مشاجرة بينها وبين سائحة أخرى روسية الجنسية بالغردقة.

تم نقل السائحة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى بالغردقة ومنها إلى القاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وإلقاء القبض على الروسية لبيان سبب المشاجرة التى نشبت بينهما.