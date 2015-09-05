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تأجيل محاكمة المتهمين "بأحداث شغب مصر القديمة" لجلسة 3 أكتوبر

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تأجيل محاكمة المتهمين "بأحداث شغب مصر القديمة" لجلسة 3 أكتوبر تأجيل محاكمة المتهمين "بأحداث شغب مصر القديمة" لجلسة 3 أكتوبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر محاكمة 18 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث شغب القديمة" إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل، لتعذر حضور المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات ومنها: التجمهر والبلطجة والقتل العمد وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتعدى على قوات الشرطة والتظاهر بدون إذن مسبق والتلويح بالعنف وتكدير السلم العام.
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مصر 365

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