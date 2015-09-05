سقوط عاطل وبحوزته بندقية آلية بحلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته سلاح آلى وعدد من الطلقات النارية، وبالعرض اللواء مدير أمن القاهرة، أمر بتحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق .

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان عن قيام خالد م 28 سنة عاطل ومقيم عرب غنيم شارع محمد الزعفرانى رقم 26 دائرة القسم ... بحيازة سلاح نارى بمسكنه.

بعد تقنين الإجراءات وإذن صادر من النيابة العامة تم ضبطه داخل مسكنه وبحوزته سلاح نارى (بندقية آلية عيار 7.62×39 وعدد 10 طلقات من ذات العيار ، سلاح أبيض "سنجة")

>تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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