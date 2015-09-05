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تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج لـ8 أكتوبر لسماع الشهود

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تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج لـ8 أكتوبر لسماع الشهود تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج لـ8 أكتوبر لسماع الشهود
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوى، برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج، لجلسة 8 أكتوبر لسماع الشهود.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب، وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

وأسندت لهم النيابة تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.

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مصر 365