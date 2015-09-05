اللحوم الحمراء مفيدة لمرضى الكبد و"ريبافكسمين" يمنع حدوث الغيبوبة الكبدية

فجر البروفيسور بريك أستاذ الكبد بفيينا، مفاجأة سارة لمريض الكبد باستعراضه بحثا جديدا يؤكد فيه أن مريض الكبد يمكنه تناول البروتين الحيوانى من اللحوم الحمراء والطيور وبإشراف طبى، وذلك خلال ندوة نظمتها إحدى شركات الأدوية المصرية المنتجة لعقار السوفالدى فى باريس بفرنسا مساء أمس.

وقال الدكتور هشام أيوب استشارى الكبد والجهاز الهضمى وأحد المشاركين فى الندوة، إن البروفيسور بريك استعرض الأبحاث الجديدة، التى أثبتت أن اللحوم الحمراء مفيدة لمريض الكبد بعد أن كان الأطباء يحذرون من تناولها وكانت ممنوعة لهم مما كانت تسبب ضعف العضلات والشعور بالوهن، وأثبتت الأبحاث الحديثة أن تناول جزء من البروتين الحيوانى مهم للصحة العامة لمريض الكبد.

وألقى البروفيسور بريك محاضرة عن الغيبوبة الكبدية وكيفية الوقاية منها وأسلوب علاجها والتغذية اللازمة لمرضى غيبوبة الكبد وأسلوب العلاجات الحديثة، أكد فيها أن استخدام نوع من المضادات الحيوية "ريبافكسمين" لفترة طويلة تقتل البكتيريا الموجودة فى القولون التى تمنع تكوين الامونيا التى تسبب الغيبوبة الكبدية، حيث إنه مضاد حيوى لا يمتص من خلال الدم ولكن يمتص من خلال الأمعاء فقط، وبالتالى فإن هذا المضاد الحيوى "ريبافكسمين" لا يسبب أى مضاعفات لمريض الكبد، نظرا لعدم امتصاصه فى الدم ويستخدم فى المرضى الذين يعانون من تليف متقدم فى الكبد لمنع حدوث الغيبوبة، والتى تعتبر إحدى المضاعفات الهامة التى تصيب مريض الكبد فى حالات التليف المتقدم وقد تسبب الوفاة.