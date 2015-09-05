مرض جلدى يصيب كبار السن.. تعرف إيه عن داء المنطقة؟

يعانى عدد كبير من كبار السن من مرض "داء المنطقة" وهو مرض جلدى يسبب بثورًا فى الجسم على شكل منطقة، ويصيب كبار السن الذين بلغوا 65 عاما وأكثر أى هناك شخص من كل أربعة معرض للإصابة بهذا المرض الجلدى طوال حياته، والذى يشكو منه حاليا ما يقرب من 300 ألف فرنسى بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، وبالطبع هناك آلاف الحالات فى العالم العربى قد لا يعرفون تشخيص هذا المرض رغم معاناتهم منه، حيث تحدث الإصابة بسبب فيروس الجدرى المائى الذى يصاب به الشخص فى مرحلة الطفولة لأنه لا يترك الجسم بل يظل كامنا فى الأعصاب ثم ينشط مرة أخرى ليترك الأعصاب ويصل إلى الجلد ويصيب الإنسان بداء المنطقة، ويحمل 95% من البالغين هذا الفيروس هذا ما جاء فى دراسة نشرتها مجلة "فام – اكتويل" الفرنسية الأسبوعية.

ومن أعراض هذا الطفح الجلدى الإحساس بالألم فى مناطق الصدر أو الزور والظهر والرقبة والوجه والعيون وهى الأخطر، حيث يسبب ضعف الإبصار ومن 10% إلى 15 % وحتى 30 % من الحالات يكون أصحابها تعدوا السبعين من عمرهم وتستمر هذه الآلام عدة شهور وربما عام ولا يوجد حتى الآن علاج وإنما هى مهدئات تسكن الآلام مما يسبب الإرهاق والأرق والضيق.