متهمو "خلية البحيرة": فجرنا أتوبيس الشرطة لخلق أزمة بين الأمناء والداخلية

اعترف اثنان من المتهمين بخلية البحيرة الإرهابية المقبوض عليهما لاتهامهما بتفجير أتوبيس الشرطة، أنهما خططا لارتكاب الواقعة واستهداف أتوبيس الأمناء والأفراد بعد اعتصام أمناء الشرطة فى الشرقية بـ24 ساعة، لخلق أزمة بين وزارة الداخلية والأمناء.

تأتى هذه الاعترافات فى ضوء تحقيقات أجهزة الأمن مع المتهمين باستهداف أتوبيس تابع لمديرية أمن البحيرة ومخصص لنقل أفراد المديرية من قوات أمن دمنهور لمركز شرطة رشيد، الذى أدى إلى استشهاد 3 أفراد شرطة وإصابة 18 آخرين موضوع القضية رقم 11811 /2015 جنح مركز رشيد.

ننفرد بنشر اعترافات خلية إرهابية فجرت أتوبيس رشيد.. زعيم الخلية دكتور فى القانون الدولى.. ويعترف: ابن عمى ضمنى للخلية لجذب العناصر الإرهابية .. عضو بالخلية: الجماعة استغلت حاجتى للمال

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