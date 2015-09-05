تهانى الجبالى: يجب تقديم ابتكار تحويل بنزين 80 إلى 95 للرئيس السيسى

قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، إنه يجب على الباحثة منال متولى، صاحبة ابتكار تحويل بنزين 80 إلى 95 بمواصفات عالمية، تقديمه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت تهانى الجبالى خلال كلمتها بالمؤتمر الإعلان عن ابتكار جديد فى عالم الوقود بهندسة القاهرة، أنا كمواطنة مصرية بحيى فيها السيدة المصرية الطموحة، ودموعها دليل على ختام مسيرة علمية، وأننا نشعر بالفخر المصرى أن يكون لدينا بحث مثل ذلك، مؤكدا أن البحث العلمى فى مصرى مضطهد، قائلا: "احنا بنحاول نخرج مصر من غرفة الانعاش وده مش هيحصل الا بالاهتمام بالبحث العلمى".