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رئيس لجنة قانون التعليم العالى: ترتيب مصر 141 فى قائمة الجودة التعليمية

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رئيس لجنة قانون التعليم العالى: ترتيب مصر 141 فى قائمة الجودة التعليمية رئيس لجنة قانون التعليم العالى: ترتيب مصر 141 فى قائمة الجودة التعليمية
أكد الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ ورئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالى، أن الجامعات عقل الأمة وإذا صلح حالها سينصلح حال الأمة، وأن قضايا التى تواجه التعليم العالى كثيرة منها الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية والأمنية وانعكاساتها على الجامعات.

وأضاف خلال المؤتمر العلمى لنقابة علماء ، والذى تعقده تحت عنوان "قضايا الجامعات المصرية فى مطلع العام الدراسى الجديد"، أن القانون الجامعات القديم لا يقر الشراكة بين الجامعة وجهات العمل، ولا حديث فيه عن معايير الجودة التعليمية وجودة البحث العلمى وهو ما جعله غير قادر على قيادة التنمية فى مصر وأدى لتراجعنا وتقدم دول أخرى فى جداول تصنيف الجامعات وهو ما يعد مؤشرا خطيرا.

وأشار القمرى، أن تصنيف مصر من حيث جودة التعليم وصل إلى 141 من اصل 148 وهى مكانة متأخرة أدى إليه الحفظ والتلقين الذى يسيطر على التعليم ما قبل الجامعى والذى يحتاج لتطوير كبير، وأكد القمرى بدأنا تطوير قانون التعليم العالى لدوافع سياسية ودستورية فمواد الدستور تقر ضرورة زيادة الإنفاق والاهتمام بتطوير البحث العلمى.

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مصر 365

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