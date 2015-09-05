السكة الحديد تفتح باب حجز قطارات الصعيد وتشغل 30 قطارا إضافيا

قررت هيئة السكة الحديد بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى من اليوم، على أن يتم الحجز فى كل القطارات بموجب بطاقة الرقم القومى، حيث بدأ اليوم السبت الحجز للقطارات التى ستتحرك يوم 19 سبتمبر قبل العيد، والأحد لحجز قطارات يوم 20، والاثنين لحجز قطارات يوم 21، والثلاثاء لحجز قطارات يوم 22، مع غلق كافة مكاتب الحجز الخارجية، وقصره على الحجز المركزى من محطة القاهرة وبعض المحطات الرئيسية.

وقال مصدر مسئول بالهيئة لـ"اليوم السابع" إنه سيتابع حجز القطارات يوميا من اليوم السبت، لافتا إلى أنه تقرر لأول مرة تسجيل الرقم القومى على تذاكر كافة القطارات التى تقوم من محطة القاهرة للوجه القبلى، بحيث يتم تسجيل الرقم القومى ضمن بيانات التذكرة، لمنع تسريبها للسوق السوداء، على أن يكون الحجز بحد أقصى 4 تذاكر للراكب، بجانب غلق كافة مكاتب الحجز الخارجية.

وأضاف المصدر أن 70% من مقاعد القطارات مقصور حجزها على محطة القاهرة، فيما موزع باقى المقاعد على المحطات الرئيسية، مشيرا إلى أن تسجيل بيانات الرقم القومى بالتذاكر قاصر على القطارات التى ستقوم من محطة القاهرة إلى الوجه القبلى، كمرحلة أولى هذا العيد، على أن يتم تعميم هذه التجربة فى حالة نجاحها على الوجهين القبلى والبحرى بشكل دائم.

وفى نفس السياق اعتمد مجلس إدارة هيئة السكة الحديد برئاسة اللواء أحمد حامد جدول القطارات الإضافية التى سيتم تشغيلها بجانب جدول التشغيل الطبيعى، ابتداء من يوم 17 سبتمبر حتى 28 من نفس الشهر، بعدد 30 قطارا ذهابا وعودة، بينها 10 قطارات مكيفة، و20 مميزة، تتضمن 8 قطارات مميزة إلى النوبة، وذلك لمواجهة الزحام من قبل المواطنين خلال أيام العيد.

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