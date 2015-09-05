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تجمع الكوميسا يشارك فى مراقبة انتخابات مجلس النواب بـ70 مراقبا

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تجمع الكوميسا يشارك فى مراقبة انتخابات مجلس النواب بـ70 مراقبا تجمع الكوميسا يشارك فى مراقبة انتخابات مجلس النواب بـ70 مراقبا
صرح السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية ورئيس اللجنة المعنية بمتابعة عملية تصويت المصريين فى الخارج فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بأن تجمع السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (كوميسا) قرر إيفاد بعثة متابعة للانتخابات البرلمانية برئاسة فيليكس موتاتى عضو لجنة حكماء الكوميسا ووزير التجارة الأسبق فى زامبيا.

وأضاف السفير لوزا أن البعثة ستضم نحو 70 مراقباً من المسئولين الحكوميين رفيعى المستوى بالدول الأعضاء بالتجمع، إلى جانب ممثلين عن هيئات إدارة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدنى المعتمدة بالدول الأعضاء بالكوميسا. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لتجمع الكوميسا المشاركة فى متابعة الانتخابات الرئاسية عام 2014.


>- تأهب المنظمات الحقوقية بعد فتح"العليا للانتخابات" لتلقى طلبات المراقبة.. "الكوميسا" تشارك بوفد رفيع المستوى.. و"البعثة الدولية" تطلب 1150تصريحا إضافيا.. و"المنظمة المصرية"تنسق مع"القومى لحقوق الإنسان"

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