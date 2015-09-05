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بالصور.. حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية تتواصل فى قنا

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شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظتى قنا والقليوبية، حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

ففى القليوبية شنت أجهزة الأمن بإشراف اللواء سعيد شلبى مدير الأمن، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حملة مكبرة لإزالة التعديات من على الأراضى الزراعية بمدينة طوخ.

وأكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أنه لا تراجع ولا تهاون فى إزالة المبانى المخالفة، ولا طريق ولا سبيل لتوصيل المرافق إليها موجها بإزالة كل التعديات من على نهر النيل وتفعيل القانون على المخالفين.

وفى قنا صرح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، بأن شرطة المرافق بالتعاون مع الوحدات المحلية لمدن المحافظة نجحت فى تنفيذ 947 حالة إزالة خلال شهر أغسطس الماضى منها 853 حالة تعد على الأراضى الزراعية و94 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة.

وأوضح الهجان أن مدينة أبوتشت شهدت إزالة 105 حالات تعد على الأراضى الزراعية و15 حالة على أملاك الدولة وبمدينة نجع حمادى 192 حالة تعد على الأراضى الزراعية و31 حالة على أملاك الدولة وشهدت مدينة دشنا إزالة 102 حالة على الأراضى الزراعية وحالة واحدة على أملاك الدولة وفى مدينة الوقف تمت إزالة حالة تعد على الأراضى الزراعية و3 حالات على أملاك الدولة، فيما شهدت مدينة قنا إزالة 156 حالة على الأراضى الزراعية وحالتى تعدى على أملاك الدولة وفى مدينة نقاده نجحت الحملة فى إزالة 112 حالة على الأراضى الزراعية و3 حالات على أملاك الدولة، وفى مدينة قوص تمت إزالة 13 حالة على الأراضى الزراعية و39 حالة على أملاك الدولة وفى مدينتى فرشوط وقفط نجحت الحملة فى إزالة 172 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمدينتى فرشوط وقفط .

وشدد الهجان على المتابعة الدورية واليومية لإزالة التعديات والتعامل الفورى مع المخالفين، موضحًا أن تولى اهتمامًا خاصًا بإزالة جميع أشكال التعديات سواء على الشوارع العامة أو الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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