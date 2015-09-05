وزير النقل يتوجه لتفقد أعمال ازدواج طريق "سفاجا - قنا"

توجه المهندس هانى ضاحى وزير النقل لتفقد طريق الازدواج الرابط بين مدينة سفاجا ومحافظة قنا بعد الانتهاء من تفقد ميناء سفاجا البحرى.

وانتابت الوزير حالة من الغضب عند زيارته لميناء سفاجا البحرى بعد أن لاحظ تأخر أعمال التطوير عن المواعيد المحدد التى حددها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم خلال شهر فبراير الماضى.

وكشفت الجولة التفقدية عن عدم انتهاء الشركات المنفذه للمشروعات فى المواعيد المقررة والتى تم إبلاغ المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بانتهاء الأعمال خلال شهر سبتمبر الجارى.

وتبين عدم التزام الشركة المنفذه للإنشاءات الجديدة بمواعيد انتهاء الأعمال، مما أدى إلى غضب وزير النقل ومطالبته بمحاسبة الشركة على التأخير فى التنفيذ.

ونشبت بعض المشادات بين الصحفيين ومسئولى العلاقات العامة بالمحافظة بعد إعطائهم مواعيد للزيارة العاشرة والنصف صباحا وكانت الزيارة قبلها بساعة، مما أدى إلى تأخر الأتوبيس الذى يقل الصحفيين إلى الميناء.