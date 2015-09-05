أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية -
مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير النقل يتوجه لتفقد أعمال ازدواج طريق "سفاجا - قنا"

Google+ Print
وزير النقل يتوجه لتفقد أعمال ازدواج طريق "سفاجا - قنا" وزير النقل يتوجه لتفقد أعمال ازدواج طريق "سفاجا - قنا"
توجه المهندس هانى ضاحى وزير النقل لتفقد طريق الازدواج الرابط بين مدينة سفاجا ومحافظة قنا بعد الانتهاء من تفقد ميناء سفاجا البحرى.

وانتابت الوزير حالة من الغضب عند زيارته لميناء سفاجا البحرى بعد أن لاحظ تأخر أعمال التطوير عن المواعيد المحدد التى حددها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم خلال شهر فبراير الماضى.

وكشفت الجولة التفقدية عن عدم انتهاء الشركات المنفذه للمشروعات فى المواعيد المقررة والتى تم إبلاغ المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بانتهاء الأعمال خلال شهر سبتمبر الجارى.

وتبين عدم التزام الشركة المنفذه للإنشاءات الجديدة بمواعيد انتهاء الأعمال، مما أدى إلى غضب وزير النقل ومطالبته بمحاسبة الشركة على التأخير فى التنفيذ.

ونشبت بعض المشادات بين الصحفيين ومسئولى العلاقات العامة بالمحافظة بعد إعطائهم مواعيد للزيارة العاشرة والنصف صباحا وكانت الزيارة قبلها بساعة، مما أدى إلى تأخر الأتوبيس الذى يقل الصحفيين إلى الميناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365