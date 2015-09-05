أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية -
مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. بدء فعاليات المؤتمر الدولى للتقنيات الحديثة بطب الأسنان بشرم الشيخ

Google+ Print
بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولى الأول فى الشرق الأوسط لاستخدامات التقنيات الحديثة فى طب الأسنان، بالتعاون بين جامعة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة جينوا بإيطاليا، بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان "International Congress On New Technologies In Dentistry"، وهى التقنيات الحديثة فى طب الأسنان.

ويتناول المؤتمر نقل المميزات فى استخدام أحدث التقنيات المتطورة فى طب وجراحة الفم والأسنان، بحضور الدكتور استيفانو عميد جامعة جينوا بإيطاليا، والدكتور هانى أمين عميد كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة هالة المنوفى وكيل الكلية، وعدد كبير من عمداء طب الأسنان بجامعة عين شمس، والقاهرة، والجامعات الأخرى من خارج مصر، وبمشاركة عدد من أساتذة الطب على مستوى العالم، من دول (ألمانيا - لبنان - مصر - إيطاليا - تركيا - إسبانيا)، للتحدث عن التقنيات الحديثة التى تم إضافتها فى مجال طب الأسنان.

وأكد الدكتور جهاد حبلى، رئيس المؤتمر الدولى لطب الأسنان وأستاذ محاضر بجامعة جنوا الإيطاليا، أن مؤتمر التقنيات الحديثة فى طب الأسنان، يهدف إلى تطوير طب الأسنان بالليرز، وسبل استخدام تطبيقيات الليزر وذلك عن طريق ورش عمل لأكثر من 25 طبيبا داخل كل ورشة.

وأضاف جهاد حبلى، أن الأطباء سيتحدثون عن كل شىء فى علاج الحشوات والابتكارات الجديد لليرز، وكيفية تطور طب الأسنان والاستفادة من هذا التطور، بحضور عمداء طب الأسنان من جميع الجامعات على مستوى العالم.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبد الغفار، عميد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، إن المؤتمر يهدف إلى كافة التطورات الجديدة فى مجال طب الأسنان والتقنيات الحديثة، والتركيز الأكثر على علم الليزر الحدث فى علاج طب الأسنان وكيفية تطبيقه. كما يلقى الدكتور عبد الغفار محاضرة عن زراعة الأسنان على الحاضرين.

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية زمالة مع كلية طب الأسنان بجامعة “جنوا” الإيطالية حول تطبيقات الليزر واستخداماته الهامة فى مجال طب الأسنان.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست

مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017

مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017