بالصور.. بدء فعاليات المؤتمر الدولى للتقنيات الحديثة بطب الأسنان بشرم الشيخ

بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولى الأول فى الشرق الأوسط لاستخدامات التقنيات الحديثة فى طب الأسنان، بالتعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة جينوا بإيطاليا، بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان "International Congress On New Technologies In Dentistry"، وهى التقنيات الحديثة فى طب الأسنان.

ويتناول المؤتمر نقل المميزات فى استخدام أحدث التقنيات المتطورة فى طب وجراحة الفم والأسنان، بحضور الدكتور استيفانو عميد جامعة جينوا بإيطاليا، والدكتور هانى أمين عميد كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة هالة المنوفى وكيل الكلية، وعدد كبير من عمداء طب الأسنان بجامعة عين شمس، والقاهرة، والجامعات الأخرى من خارج مصر، وبمشاركة عدد من أساتذة الطب على مستوى العالم، من دول (ألمانيا - لبنان - مصر - إيطاليا - تركيا - إسبانيا)، للتحدث عن التقنيات الحديثة التى تم إضافتها فى مجال طب الأسنان.

وأكد الدكتور جهاد حبلى، رئيس المؤتمر الدولى لطب الأسنان وأستاذ محاضر بجامعة جنوا الإيطاليا، أن مؤتمر التقنيات الحديثة فى طب الأسنان، يهدف إلى تطوير طب الأسنان بالليرز، وسبل استخدام تطبيقيات الليزر وذلك عن طريق ورش عمل لأكثر من 25 طبيبا داخل كل ورشة.

وأضاف جهاد حبلى، أن الأطباء سيتحدثون عن كل شىء فى علاج الحشوات والابتكارات الجديد لليرز، وكيفية تطور طب الأسنان والاستفادة من هذا التطور، بحضور عمداء طب الأسنان من جميع الجامعات على مستوى العالم.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبد الغفار، عميد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، إن المؤتمر يهدف إلى كافة التطورات الجديدة فى مجال طب الأسنان والتقنيات الحديثة، والتركيز الأكثر على علم الليزر الحدث فى علاج طب الأسنان وكيفية تطبيقه. كما يلقى الدكتور عبد الغفار محاضرة عن زراعة الأسنان على الحاضرين.

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية زمالة مع كلية طب الأسنان بجامعة “جنوا” الإيطالية حول تطبيقات الليزر واستخداماته الهامة فى مجال طب الأسنان.

