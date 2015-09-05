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محافظ الأقصر يقرر حظر ظهور المرشحين المحتملين بمقر المحافظة تحقيقا للعدالة

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محافظ الأقصر يقرر حظر ظهور المرشحين المحتملين بمقر المحافظة تحقيقا للعدالة محافظ الأقصر يقرر حظر ظهور المرشحين المحتملين بمقر المحافظة تحقيقا للعدالة
قرر محمد بدر، محافظ الأقصر، حظر استقبال أودخول أى مرشح لمكتبه بديوان عام المحافظة، وحذر المسئولين بإدارتى الإعلام والعلاقات العامة من تواجد أو ظهور أى من المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بجانبه فى أى مكان سواء خلال الاجتماعات أو الجولات الميدانية، وذلك فى إطار الحرص على نزاهة العملية الانتخابية واتخاذ موقف حكومى محايد يساوى بين جميع المرشحين، وتحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين الجميع.

وأكد محمد بدر تقديره لكافة المرشحين، وحرصه على أن تتم كافة مراحل العملية الانتخابية بشفافية وحيادية ونزاهة، محذرا من ظهور أى مسئول من العاملين فى المحافظة فى أى جولات أو تجمعات انتخابية بجانب أى مرشح، وأن من يضطر لذلك عليه التقدم بطلب للحصول على إجازة من العمل، كما أمر المحافظ بمنح إجازة لأى مسئول حكومى تقدم بأوراقه لخوض انتخابات مجلس النواب، وشدد المحافظ على ضرورة قيام رؤساء المدن بالمحافظة بإزالة أية لافتات انتخابية تخالف القوانين المنظمة للانتخابات.

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مصر 365