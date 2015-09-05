بالصور.. "نهر الحياة" بالعاشر تنظم قافلة طبية لأهالى "ابنى بيتك"

نظمت جمعية نهر الحياة بالتعاون مع منظمة الحريات لحقوق الإنسان بالعاشر من رمضان، قافلة طبية بمساكن ابنى بيتك والحى العاشر بمساكن عثمان، بمشاركة أطباء فى جميع التخصصات لتوقيع الكشف الطبى على أهالى المنطقة بالمجان.

ووقف فريق نهر الحياة يستقبل الأهالى وينظمهم، حتى تم الكشف على أكثر من 60 أسرة بأطفالهم، وصرف أدوية مجانبة لهم تحت رعاية الإدارة الصحية بالعاشر وبحضور الدكتور هشام عبدالعظيم مدير جمعية نهر الحياة، والدكتورة أمانى عبدالمقصود ومحمد كامل عرفة رئيس منظمة الحريات.

وأكد مديرعام جمعية نهر الحياة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذه القافلة لن تكون الأخيرة، وسيتم تنظيم قوافل بشكل مستمر، وخاصة وأن منظومة الصحة فى العاشر، تحتاج الكثير لدعمها، فلا يوجد بنك دم ولا أقسام للأطفال ولا أقسام حروق، وأن المستشفى الوحيد بالعاشر من رمضان تحولت إلى خرابة بعد أن تهالكت كافة الأجهزة الطبية الموجودة بها.

ومن جانبه شدد محمد كامل عرفة رئيس منظمة الحريات بالعاشر على أنه ستواصل المنظمة تنظيم القوافل الطبية لتقديم الخدمات لكافة أهالى المدينة، وأن القافلة الطبية القادمة سيتم تنظيمها بالمجاورة 37.



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أهالى منطقة ابنى بيتك ومساكن عثمان يقدمون على قافلة نهر الحياة الطبية



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إحدى المتطوعات فى نهر الحياة خلال القافلة الطبية



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توافد أهالى مساكن عثمان على القافلة الطبية



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رانيا رئيس فريق المتطوعين بنهر الحياة خلال صرفها بعض الأدوية



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حمدى أحد أفراد منظمة الحريات بالعاشر يساعد الأهالى على الدخول للقافلة



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سكان منطقة ابنى بيتك ومساكن عثمان خلال استفادتهم من القافلة



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جانب من القافلة الطبية لأهالى ابنى بيتك



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فريق نهر الحياة ومنظمة الحريات بالعاشر



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محمد عرفة رئيس منظمة الحريات يؤكد على الدور التطوعى فى القافلة الطبية



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محمد عرفة يناقش إحدى المستفيدات من القافلة الطبية



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فريق نهر الحياة قبل بدء القافلة الطبية



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نهر الحياة يستقبل أهالى ابنى بيتك خلال القافلة الطبية