المصريين الأحرار بالأقصر يعلن قائمة مرشحيه لخوض انتخابات "النواب"

أعلنت الأمانة العامة لحزب المصريين الأحرار بالأقصر، اليوم السبت، عن قائمة مرشحيها على المقاعد الفردية، بدوائر المحافظة الخمس.

ومن جانبه صرح وائل زكريا الأمير، أمين الحزب بالمحافظة، بأن الحزب دفع بـ6 مرشحين هم (علاء عبدالرحمن بدائرة قسم الأقصر، ومحمد محمود ياسين بدائرة مركز القرنة، والدكتور بهجت الصن بدائرة مركز أرمنت، واللواء محمود أبوزيد بدائرة مركز الأقصر، وخالد عبد المنعم مجاهد، ووائل زكريا الأمير بدائرة مركز إسنا).

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