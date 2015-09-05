تجمع “الكوميسا” يشارك في مراقبة انتخابات مجلس النواب بـ70 مراقبًا

صرح السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية ورئيس اللجنة المعنية بمتابعة عملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أن تجمع السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (كوميسا) قرر إيفاد بعثة متابعة للانتخابات البرلمانية برئاسة فيليكس موتاتي عضو لجنة حكماء الكوميسا ووزير التجارة الأسبق في زامبيا.

وأضاف السفير لوزا أن البعثة ستضم نحو 70 مراقباً من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى بالدول الأعضاء بالتجمع، إلى جانب ممثلين عن هيئات إدارة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة بالدول الأعضاء بالكوميسا. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لتجمع الكوميسا المشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية عام 2014.