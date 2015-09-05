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سقوط 4 عناصر إخوانية بكرداسة يرسلون تقارير مسيئة عن مصر لقناة الجزيرة

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سقوط 4 عناصر إخوانية بكرداسة يرسلون تقارير مسيئة عن مصر لقناة الجزيرة سقوط 4 عناصر إخوانية بكرداسة يرسلون تقارير مسيئة عن مصر لقناة الجزيرة
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، بإشراف العميد بهاء سالم مفتش مباحث شمال أكتوبر، من ضبط 4 عناصر إخوانية لاتهامهم بتصوير مسيرات الإخوان وإرسالها لقناة الجزيرة وقناة مكملين الإخوانية.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزة العناصر المضبوطة بكرداسة كمية كبيرة من البوسترات لصور الرئيس المعزول مرسى وشعارات رابعة العدوية وبوسترات تدعو للتحريض ضد قوات الجيش والشرطة، ومعدات تصوير حديثة.

واعترف المتهمون أمام اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، بالقيام بأعمال عنف وتصوير مسيرات الإخوان لإرسالها لقناة الجزيرة القطرية والقنوات الإخوانية التى تبث من تركيا، وقيامهم بإرسال تقارير مسيئة عن الأوضاع الاقتصادية فى .

تحرر محضر للمتهمين وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.
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مصر 365

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