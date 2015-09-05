ننشر صور وضع الرئيس السيسى إكليلا من الزهور على المقبرة الوطنية بإندونيسيا

ينشر "اليوم السابع"، صور وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، إكليلا من الزهور على المقبرة الوطنية لأبطال كاليباتا العسكرية بجنوب جاكرتا، وذلك قبيل اختتام جولته الأسيوية التى شملت سنغافورة والصين وإندونيسيا.

وتضم مقبرة كاليباتا العسكرية جثامين أكثر من 7000 جندى وضابط إندونيسى قتلوا خلال حرب الاستقلال عن الاحتلال الهولندى لإندونيسيا والذى استمر حوالى 350 عاما.

وتضم المقبرة أيضا جثامين عسكريين يابانيين مكثوا بمحض إرادتهم بإندونيسيا عقب الحرب العالمية الثانية وشاركوا إلى جانب الإندونيسيين فى حرب الاستقلال ودفنوا على الأراضى الإندونيسية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اختتم زيارته لجاكرتا اليوم عقب مباحثات مع نظيره الإندونيسى جوكو ويدودو وسكرتير عام رابطة جنوب شرق أسيا "أسيان" لى لونج مينه.

وتضم رابطة أسيان 10 دول هى إندونيسيا "التى تستضيف سكرتارية أسيان" وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وبروناى والفلبين وكمبوديا وميانمار وفيتنام ولاوس.



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