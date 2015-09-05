"الوطنية للانتخابات": تأجيل حملات المرشحين لمدة ثلاثة أيام

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى اللجنة الوطنية للانتخابات كوكبة شهداء القوات المسلحة الإماراتية الذين ضحوا بدمائهم واستبسلوا في سبيل الدفاع عن وطنهم وقضايا أمتهم العربية، والذين استشهدوا بكرامة وعزة ودون تردد أو مساومة على أمن وطنهم.

وينعى معالي الوزير الدكتور أنور قرقاش رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات وكافة أعضاء اللجنة شهداء الوطن، ويتقدمون بأحر مشاعر العزاء والمواساة لأهالي الشهداء ورفاقهم في القوات المسلحة، سألين المولى عز وجل بأن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يظلّ ابنائنا الشهداء نبراس عز وافتخار لدينهم، ووطنهم، وقيادتهم، وجيشهم، وكافة أبناء مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتزامناً مع فترة الحداد التي أعلنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قررت اللجنة الوطنية للانتخابات تأجيل إنطلاق فترة الحملات الدعائية للمرشحين لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من يوم غد، لتستأنف صباح يوم الأربعاء الموافق 09 سبتمبر ولغاية 30 سبتمبر 2015.