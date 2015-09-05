البديل المصرى للسوفالدى يعادل الأمريكى وطرح الدكلانزا قريبا لعلاج الحالات المتقدمة

نظمت إحدى شركات الأدوية المصرية المنتجة للسوفالدى ندوة فى باريس مساء أمس تحت عنوان "البديل المصرى لعلاج فيروس سى "حضرها عدد من أطباء الكبد المصريين والأجانب لمناقشة البديل المصرى للسوفالدى والغيبوبة الكبدية وعدد من الموضوعات الهامة لمريض الكبد..

وقال الدكتور هشام أيوب استشارى أمراض الكبد و عضو الجمعية الأوروبية لدراسة أمراض الكبد أن الندوة ناقشت طرق علاج فيروس سى بالأدوية الحديثة وفقا للبروتوكولات العالمية مؤكدا أن البدائل المصرية للسوفالدى لها نفس الفاعلية و أن نتائجها ممتازة و لا يوجد اى فرق بينها وبين السوفالدى الأصلى الأمريكي..

وأشار الدكتور أيوب أن الاجتماع ناقش أسباب حالات انتكاسة العلاج و كيفية توقعها و تفاديها كما تم مناقشة الجيل الثانى من الأدوية المضادة للفيروس سى مثل عقار الدكلانزا و الذى من المتوقع نزوله فى السوق المصرى خلال عده أسابيع و من المعروف أن هذا العقار يستخدم بالإضافة إلى السوفالدى و يمكن استخدامه فى جميع حالات الإصابة بالفيروس بالإضافة إلى الحالات المتقدمة و حالات قصور وظائف الكلى

و ألقى البروفسور بريك أستاذ الكبد بفيينا محاضرة عن الغيبوبة الكبدية و كيفية الوقاية منها و أسلوب علاجها و التغذية اللازمة لمرضى غيبوبة الكبد وأسلوب العلاجات الحديثة.

يذكر أنة فى نهاية الندوة أوصى الحضور بمزيد من الأبحاث والمؤتمرات لمناقشة المستجدات فى أمراض الكبد المختلفة و خصوصا الفيروسات الكبدية.