البديل المصرى للسوفالدى يعادل الأمريكى وطرح الدكلانزا قريبا لعلاج الحالات المتقدمة

وقال الدكتور هشام أيوب استشارى أمراض الكبد و عضو الجمعية الأوروبية لدراسة أمراض الكبد أن الندوة ناقشت طرق علاج فيروس سى بالأدوية الحديثة وفقا للبروتوكولات العالمية مؤكدا أن البدائل المصرية للسوفالدى لها نفس الفاعلية و أن نتائجها ممتازة و لا يوجد اى فرق بينها وبين السوفالدى الأصلى الأمريكي..
وأشار الدكتور أيوب أن الاجتماع ناقش أسباب حالات انتكاسة العلاج و كيفية توقعها و تفاديها كما تم مناقشة الجيل الثانى من الأدوية المضادة للفيروس سى مثل عقار الدكلانزا و الذى من المتوقع نزوله فى السوق المصرى خلال عده أسابيع و من المعروف أن هذا العقار يستخدم بالإضافة إلى السوفالدى و يمكن استخدامه فى جميع حالات الإصابة بالفيروس بالإضافة إلى الحالات المتقدمة و حالات قصور وظائف الكلى
و ألقى البروفسور بريك أستاذ الكبد بفيينا محاضرة عن الغيبوبة الكبدية و كيفية الوقاية منها و أسلوب علاجها و التغذية اللازمة لمرضى غيبوبة الكبد وأسلوب العلاجات الحديثة.
يذكر أنة فى نهاية الندوة أوصى الحضور بمزيد من الأبحاث والمؤتمرات لمناقشة المستجدات فى أمراض الكبد المختلفة و خصوصا الفيروسات الكبدية.