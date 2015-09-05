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ملك المغرب يعزي محمد بن زايد في شهداء الإمارات

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ملك المغرب يعزي محمد بن زايد في شهداء الإمارات ملك المغرب يعزي محمد بن زايد في شهداء الإمارات

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا الليلة الماضية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية أعرب خلاله عن بالغ تعازيه لاستشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة الإماراتية المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية " إعادة الأمل " في اليمن.

وعبر عاهل المملكة المغربية عن صادق مواساته لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الشهداء .. سائلا الله العزيز القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لجلالة الملك محمد السادس على ما أبداه من مشاعر أخوية نبيلة.
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