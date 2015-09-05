الرئيس اليمني يصل البلاد معزياً في شهداء الإمارات البواسل

وصل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة إلى البلاد ظهر اليوم في زيارة أخوية يقدم خلالها التعازي في استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة الإماراتية المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية " اعادة الأمل " في اليمن.

كان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من المسؤولين .