أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية -
مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الرئيس اليمني يصل البلاد معزياً في شهداء الإمارات البواسل

Google+ Print
الرئيس اليمني يصل البلاد معزياً في شهداء الإمارات البواسل الرئيس اليمني يصل البلاد معزياً في شهداء الإمارات البواسل

وصل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة إلى البلاد ظهر اليوم في زيارة أخوية يقدم خلالها التعازي في استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة الإماراتية المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية " اعادة الأمل " في اليمن.

كان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من المسؤولين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية