تأجيل محاكمة المتهم في «حرق كنيسة كرداسة» لجلسة 11 اكتوبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار “محمد ناجي شجاتة”، إعادة محاكمة المتهم بإحراق كنيسة “كفر حكيم ” المعروفة بـ”حرق كنيسة كرداسة”، الذي قد صدر حكم بإدانته غيابياً قبل ضبطه لجلسة 11 أكتوبر.

ودار بين المتهم “أحمد حسن الخراط” و القاضي “محمد ناجي شحاتة” حديثاً قبل رفع الجلسة للمداولة، وأُتخذ قرار بشأن توكيل محامياً للدفاع عنه، وسؤاله إذا ما كان له محامي، أم أن للمحكمة أن تنتدب له أحدهما، ليجيب المتهم بأن لديه محامياً للدفاع عنه ملتمساً التواصل مع أهله.

وأسندت النيابة للمتهم في القضية، الذي كان واحداً من 73 متهماً شملهم أمر الإحالة، إتهامات من بينها تهمة الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائرغير مرخصة ،وأخرى ممنوع ترخيصها والشروع فى القتل وإضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية بكنيسة “مريم العذراء” بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.