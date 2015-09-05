ماتيوس: دي بروين وفيرمينو وبابا انتقلوا إلى إنجلترا بسبب الأموال المعروضة فقط

يرى أسطورة كرة القدم الألمانية لوثار ماتيوس أن الثلاثي روبرتو فيرمينو، كيفين دي بروين وعبد الرحمن بابا أخطأ بالرحيل عن الدوري الألماني باتجاه إنجلترا.

ويعتقد نجم بايرن ميونيح السابق أن اللاعبين الثلاثة لن يشاركوا كثيرا مع أنديتهم الجديدة بعدما كانوا ركائز أساسية في البوندزليجا.

وانتقل دي بروين إلى مانشستر سيتي، عبد الرحمن بابا إلى تشيلسي وفيرمينو إلى ليفربول من أندية فولفسبورج، أوجسبورج وهوفنهايم على التوالي.

وقال ماتيوس لصحيفة (بيلد) الألمانية:"وكلاء أعمالهم رأوا فقط الأرقام المعروضة عليهم من أندية إنجلترا".

وأضاف "انظر إلى لاعب مثل شينجي كاجاوا على سبيل المثال الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد، كان لاعبا ممتازا في دورتموند قبل أن يفشل في النهاية، هناك ينسون بسرعة".

وأردف "من أجل رصيدهم في البنوك، إنه مال كثير، لكن فيما يتعلق بكرة القدم الأمر لا يؤتي ثماره".

وتابع "إذا لعب بابا أو لم يلعب مع تشيلسي الأمر لا يهمهم. لكن في أوجسبورج كان لاعبا مهما، بينما في فريق جوزيه مورينيو، هو مثل الأخرين".

وأتم "الأمر يمثل خطورة ليس فقط على مستقبل بابا أو فيرمينو، لكن أيضا دي بروين".