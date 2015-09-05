مبروك: لن أجامل أحد.. وعلى الجميع تقبل دوره أيا كان داخل الأهلي

أكد فتحي مبروك مدرب الأهلي أنه ليس من نوعية المدربين الذي يميلون إلى مجاملة بعض اللاعبين من أجل إرضاءهم.

ويرى مبروك أن كثرة اللاعبين المتميزين في القلعة الحمراء لن تسبب مشكلة لأن على الجميع أن يدرك أنه يعمل داخل منظومة النادي الأهلي.

وأتم الأهلي تعاقده مؤخرا مع الثنائي الشاب المدافع أحمد حجازي ورامي ربيعة بعد نجاحه في ضم ماليك إيفونا، جون أنطوي، أحمد الشيخ، محمد حمدي زكي، أحمد فتحي وصالح جمعة.

وقال مبروك في تصريحات لقناة (TEN):"كنت متمسكا بالتعاقد مع رامي ربيعة لأنه أحد أبناء النادي وتدرب معي من قبل إضافة إلى قدرته على اللعب في الدفاع ووسط الملعب. أحمد حجازي صفقة جيدة للنادي دون شك ومن الجيد التعاقد معه من أجل مستقبل الأهلي".

وأضاف "كثرة اللاعبين أمر جيد في الفريق حتى تستعين بهم في حالة حدوث إصابات أو إيقافات، فهي ليست مشكلة على الإطلاق".

وأردف "لابد لكل لاعب أن يمتلك روح التنافس، وعلى الجميع في الأهلي أن يتقبل وضعه لأننا نعمل داخل منظومة كاملة وهذا هو الاحتراف".

وأتم "لست من المدربين الذين يميلون إلى مجاملة بعض اللاعبين من أجل إرضاءهم".

شاهد تصيرحات فتحي مبروك