عمرو جمال: أهلا بالجدد في الأهلي ولا أعلم شيئا عن الترجي.. أتمنى الاحتراف ولكن

أكد عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أن تعاقد فريقه مع لاعبين جدد يصب في مصلحته.

ونفى اللاعب الدولي تلقيه عرضا من الترجي التونسي مؤكدا رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وقال عمرو في تصريحات لقناة (الحياة):"شعرت ببعض الآلام في قدمي في الفترة الماضية، لدرجة أنني كنت سأبدأ مباراة النجم الساحلي لكنني طلبت من المدرب فتحي مبروك عدم المشاركة وهو ما أيده الطاقم الطبي. هذا ما أبعدني عن المشاركة".

وأضاف "تعاقد النادي مع لاعبين جدد مثل جون أنطوي وماليك إيفونا هو أمر جيد بالنسبة لي".

وأردف "لا أعلم شيئا عن عرض الترجي التونسي. أتمنى الاحتراف الخارجي، لكن سأغادر الأهلي وأنا رقم 1 وليس هروبا من الفريق".

شاهد تصريحات عمرو جمال