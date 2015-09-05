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الكاف يعلن عن حكم مباراة الأهلي وستاد مالي

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الكاف يعلن عن حكم مباراة الأهلي وستاد مالي الكاف يعلن عن حكم مباراة الأهلي وستاد مالي

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وستاد مالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للكونفدرالية لطاقم تحكيم سوداني يقوده الفضيل محمد.

ويستضيف الأهلي الفريق المالي يوم السبت 12 سبتمبر المقبل على ملعب بترو سبورت بالقاهرة.

وسبق للفضيل إدارة مباراة على نفس الملعب هذا العام جمعت ما بين الزمالك وليوبار الكونجولي نجح خلالها بطل الدوري المصري في الفوز 2-0.

وضمن الأهلي تأهله لنصف نهائي المسابقة التي يحمل لقبها، وستحسم الجولة الأخيرة مركزه بالمجموعة ومنافسه المقبل.

ويحتاج الأهلي للفوز وتعادل النجم الساحلي مع الترجي التونسي في نفس التوقيت حتى يضمن صدارة المجموعة، أو أن يتفوق فارق أهدافه على فريق مدينة سوسة في حال تساويهما في النقاط.

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