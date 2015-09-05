القبض على عاطل و بحوزته 100 قرص مخدر بالعجوزة

ألقى ضباط قسم شرطة العجوزة برئاسة المقدم أحمد الوليلى القبض على عاطل يتاجر فى الأقراص المخدرة وبحوزته فرد خرطوش.

حيث وردت معلومات للرائد شريف الحجار معاون مباحث قسم شرطة العجوزة بقيام أحد الأشخاص بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالمنطقة، وعلى الفور تحركت قوة أمنية وألقت القبض على المتهم محمد ح 37 سنة عاطل وبتفتيشه عثر بحوزته على فرد خرطوش محلى الصنع و100 قرص لعقار التامول المخدر ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد الاتجار فيها، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمر اللواء خالد شلبى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بإحالته للنيابة للتحقيق

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